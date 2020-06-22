Жителям ДНР разрешили выезжать в Россию для получения гражданства РФ. Соответствующий указ подписал глава республики Денис Пушилин, передает «Донецкое агентство новостей» 21 июня

Ограничение на поездки действовало более двух месяцев и было связано с пандемией коронавируса. Согласно новому решению, поездки будут разрешены в составе организованных групп.

Колония и бандитский притон: чем грозит ответ Зеленского на гражданство РФ для Донбасса © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Указ также освобождает граждан от соблюдения двухнедельного карантина при въезде на территорию ДНР из РФ при условии возвращения в тот же день.