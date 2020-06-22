Ограничение на поездки действовало более двух месяцев и было связано с пандемией коронавируса. Согласно новому решению, поездки будут разрешены в составе организованных групп.
Документ также устанавливает правила выезда за пределы ДНР для других граждан. В частности, в Россию могут поехать жители республики, имеющие российское гражданство, в ЛНР — прописку в Луганской Народной Республике. Выезд разрешен только по причине служебной командировки, необходимости экстренного лечения, тяжелой болезни или смерти близкого, а также грузоперевозчикам и лицам, сопровождающим грузы.
Указ также освобождает граждан от соблюдения двухнедельного карантина при въезде на территорию ДНР из РФ при условии возвращения в тот же день.