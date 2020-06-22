Во Львовской области полиция расследует разбойное нападение, жертвой которого стал 62-летний бывший сельский голова Миклашева. Об этом накануне сообщила пресс-служба Нацполиции региона

В Киеве националисты напали на политического эксперта на террасе ресторана © Facebook, Михаил Шпир сообщили в 6:00 21 июня. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и сотрудники других служб территориального подразделения полиции.

Как выяснилось, примерно в 2:00 воскресенья трое в масках ворвались в дом, где находились мужчина и женщина 62 и 56 лет. Неизвестные связали и избили хозяев, забрали деньги и ювелирные изделия, после чего скрылись. Мужчина скончался на месте от полученных травм, женщине оказали помощь прибывшие на место медики.

Правоохранители не называют имя погибшего, однако, по данным депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича, убитый является бывшим сельским головой Миклашева.

Полицейские открыли уголовные дела по по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое грозит нападавшим — пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.