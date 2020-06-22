В случае, если Иран не выполнит свои обещания, связанные с расследованием дела о сбитом на Тегераном украинском самолете авиакомпании МАУ, Украина будет обращаться в международные суды. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail, опубликованном 21 июня

«Я надеюсь, что в конечном итоге мы сможем рассчитывать на политику иранского правительства, ориентированную на результат. Потому что речь не только о невозврате нам чёрных ящиков. А также и о других обещаниях. Они должны принести официальные извинения. Они должны выплатить адекватные компенсации… Они должны сделать то, что обещали. В противном случае у нас не будет другого выбора, и они знают нашу позицию, кроме как обращаться в международные суды», — сказал Зеленский.

Ранее стало известно,что Иран не отправил на Украину бортовые самописцы сбитого самолета из-за пандемии коронавируса.