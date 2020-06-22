Порошенко поблагодарил Штаты за то, что во времена своего президентства чувствовал «важнейшую и мощную двухпартийную поддержку Соединенных Штатов — как от демократов, так и от республиканцев».
«Поверьте: сегодня Украина является одним из наиболее проамериканских государств в мире. Мы очень благодарны за предоставление нам столь значительных объемов поддержки для защиты нашего суверенитета против российской агрессии, нашей территориальной целостности, нашей независимости», — заявил экс-президент.
Он также отметил, что «российский сценарий» направлен на то, чтобы сломать единство между Украиной и США.