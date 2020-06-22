В деле Белгазпроманка не следует искать антироссийский подтекст. Более того, нельзя исключать, что эти обыски могли быть согласованы с российскими правоохранителями. Об этом рассказал главный редактор сайта IMHOclub.by Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: У правоохранителей Белоруссии накопился груз доказательств по злоупотреблениям кандидатов в президенты © Facebook, Алексей Дзермант

«Поэтому я не исключаю версию, что вся эта история в какой-то степени может быть согласована и с российскими правоохранителями, которые тоже решили разобраться с каналами вывода денег», — указал Дзермант.

То, что это вряд ли отразится на межгосударственных отношениях и на отношениях лидеров, можно судить по тем встречам и тем разговорам, которые произошли на днях, по тому, что Лукашенко едет на Парад Победы в Москву, уверен политолог.

Это не бросит серьезную тень на межгосударственные отношения, в России тоже заинтересованы в том, чтобы эту сеть раскрутить и посмотреть, кто и как выводил деньги, в том числе и из России, заключил собеседник издания.