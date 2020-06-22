Эксперт отметил, что в схемах вывода денег через Белгазпромбанк были задействованы ряд менеджеров «Газпрома», которые в этом смысле могли действовать совершенно автономно, как часть международной сети по выводу денег из России.
«Поэтому я не исключаю версию, что вся эта история в какой-то степени может быть согласована и с российскими правоохранителями, которые тоже решили разобраться с каналами вывода денег», — указал Дзермант.
То, что это вряд ли отразится на межгосударственных отношениях и на отношениях лидеров, можно судить по тем встречам и тем разговорам, которые произошли на днях, по тому, что Лукашенко едет на Парад Победы в Москву, уверен политолог.
Это не бросит серьезную тень на межгосударственные отношения, в России тоже заинтересованы в том, чтобы эту сеть раскрутить и посмотреть, кто и как выводил деньги, в том числе и из России, заключил собеседник издания.