«В США они утихнут рано или поздно. Но власть и ее авторитет и авторитет государства, который и так размыт в Америке, станет еще ниже. Продолжение подобных тенденций резко ослабит США и их влияние в мире. Если Трамп сможет силой и авторитетом навести порядок, то его шансы увеличатся», — считает эксперт.
По его мнению, от ситуации с пандемией больше всего выиграли те государства, в которых власть наиболее эффективно продемонстрировала способность решать сложные государственные задачи, прежде всего, Китай и Россия.
Кедми добавил, что сегодня относительная и абсолютная сила России во всех аспектах и ее влияние больше, и эта тенденция продолжается, особенно на фоне ослабления США и стран Западной Европы и координации между ними.