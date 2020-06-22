Рано или поздно массовые беспорядки в США на расовой почве закончатся. Но власть и ее авторитет и авторитет государства, который и так размыт в Америке, станет еще ниже. Об этом рассказал израильский военно-политический аналитик Яков Кедми в интервью изданию Украина.ру

Яков Кедми: Пандемия показала неадекватность властей США и Западной Европы © commons.wikimedia.org, Mark Nakoykher

По его мнению, от ситуации с пандемией больше всего выиграли те государства, в которых власть наиболее эффективно продемонстрировала способность решать сложные государственные задачи, прежде всего, Китай и Россия.

Кедми добавил, что сегодня относительная и абсолютная сила России во всех аспектах и ее влияние больше, и эта тенденция продолжается, особенно на фоне ослабления США и стран Западной Европы и координации между ними.