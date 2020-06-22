Ранее в Белоруссии задержали оппозиционного кандидата Виктора Бабарико и его сына, главу избирательного штаба своего отца Эдуарда. Их обвиняют в экономических преступлениях.
«Я могу объяснить это только тем, что окружение Лукашенко убедило его в том, что действительно ему именно Москва готовит после выборов Майдан, и он пытался работать на упреждение. Но Лукашенко угодил в ловушку, так как Россия в ситуацию с белорусскими выборами не вмешивается вообще», — указал эксперт.
При этом, считает политолог, нынешние действия Минска ведут к резкому ухудшению отношений Лукашенко с Россией, поскольку Белоруссия продержалась последние 25 лет благодаря своему прочному союзу с Россией, так как Россия парализовала попытки Запада снести хрупкую белорусскую власть.
Сейчас, вытесняя Россию из своего политического пространства, информационного пространства, уходя от союза с Россией, Лукашенко оказывается беззащитным и открытым Западу, уточнил Ищенко.
Поэтому, добавил собеседник издания, преследования оппозиции и обыски в офисе Беглгазпромбанка — это спецоперация западных «партнеров» России.