Жесткие действия белорусского лидера Александра Лукашенко в отношении оппозиции можно объяснить лишь тем, что его окружению удалось убедить главу государства в том, что Россия якобы готовит ему Майдан. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко: Жесткие действия Лукашенко против оппозиции — спецоперация Запада © РИА Новости, Нина Зотина Виктора Бабарико и его сына, главу избирательного штаба своего отца Эдуарда. Их обвиняют в экономических преступлениях.

«Я могу объяснить это только тем, что окружение Лукашенко убедило его в том, что действительно ему именно Москва готовит после выборов Майдан, и он пытался работать на упреждение. Но Лукашенко угодил в ловушку, так как Россия в ситуацию с белорусскими выборами не вмешивается вообще», — указал эксперт.

При этом, считает политолог, нынешние действия Минска ведут к резкому ухудшению отношений Лукашенко с Россией, поскольку Белоруссия продержалась последние 25 лет благодаря своему прочному союзу с Россией, так как Россия парализовала попытки Запада снести хрупкую белорусскую власть.

Сейчас, вытесняя Россию из своего политического пространства, информационного пространства, уходя от союза с Россией, Лукашенко оказывается беззащитным и открытым Западу, уточнил Ищенко.

Поэтому, добавил собеседник издания, преследования оппозиции и обыски в офисе Беглгазпромбанка — это спецоперация западных «партнеров» России.