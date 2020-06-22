Сейчас белорусскому лидеру Александру Лукашенко важно заручиться гарантиями спокойной реакции России на ход избирательной кампании в республике. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский: Подписав Минские соглашения, Россия угодила в ловушку © РИА Новости, Нина Зотина

«Несмотря на то что Лукашенко сделал основной идеей своей избирательной кампании защиту независимости Белоруссии, он заинтересован в том, чтобы договориться с Россией о символической поддержке», — указал Неменский.

Политолог отметил, что у Лукашенко есть что предложить России, так как Москва сейчас настаивает на большом комплексе шагов со стороны Белоруссии, и какие-то из этих шагов Лукашенко может предпринять.

При этом собеседник издания не стал говорить о том, смогут ли Лукашенко и Владимир Путин достичь каких-то конкретных договоренностей во время визита белорусского президента в Москву на Парад Победы 24 июня.