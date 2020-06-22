Есть немало опасений, считает эксперт, что выборы пройдут не совсем спокойно, победу действующего президента попытается оспорить оппозиция, и в связи с этим возможны проблемы в отношениях с западными странами и международными организациями.
«Несмотря на то что Лукашенко сделал основной идеей своей избирательной кампании защиту независимости Белоруссии, он заинтересован в том, чтобы договориться с Россией о символической поддержке», — указал Неменский.
Политолог отметил, что у Лукашенко есть что предложить России, так как Москва сейчас настаивает на большом комплексе шагов со стороны Белоруссии, и какие-то из этих шагов Лукашенко может предпринять.
При этом собеседник издания не стал говорить о том, смогут ли Лукашенко и Владимир Путин достичь каких-то конкретных договоренностей во время визита белорусского президента в Москву на Парад Победы 24 июня.