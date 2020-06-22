«Несмотря на то, что с них началась эпидемия и им было тяжелее всего, они сумели справиться с эпидемией. Плюс, Китай многим странам оказал помощь, и теперь им трудно будет участвовать в антикитайской кампании», — уточнил эксперт.
Также, считает политолог, довольно успешно с пандемией справилась Россия, где, несмотря на всю критику, смертность оказалась ниже, и чья система в целом оказалась более эффективной, чем многие системы более богатых и стабильных стран.
Марков полагает, что серьезного успеха добилась группа азиатских стран (Япония, Корея, Сингапур), которые с самого начала ввели системы электронного слежения, у которых тоже была низкая смертность, и которые почти не понесли никакого экономического вреда.
К тому же, добавил специалист, в выигрыше оказались страны Восточной Европы вроде Польши, Венгрии и Австрии, где были предприняты быстрые действия, и где проводятся всеобщие прививки от туберкулеза, что уже особым образом заставляет работать систему страны.
Хуже всех, по его мнению, с пандемией справились Бразилия, Соединённые Штаты, Великобритания, Испания и Италия, где была зафиксирована высокая смертность, и где руководство страны допустило системные ошибки.