Больше всего от ситуации с пандемией выиграл Китай, который показал наибольшую эффективность своей общественной системы. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: Россия должна быть готова к тому, что США уйдут из Украины © РИА Новости, Нина Зотина

Также, считает политолог, довольно успешно с пандемией справилась Россия, где, несмотря на всю критику, смертность оказалась ниже, и чья система в целом оказалась более эффективной, чем многие системы более богатых и стабильных стран.

Марков полагает, что серьезного успеха добилась группа азиатских стран (Япония, Корея, Сингапур), которые с самого начала ввели системы электронного слежения, у которых тоже была низкая смертность, и которые почти не понесли никакого экономического вреда.

К тому же, добавил специалист, в выигрыше оказались страны Восточной Европы вроде Польши, Венгрии и Австрии, где были предприняты быстрые действия, и где проводятся всеобщие прививки от туберкулеза, что уже особым образом заставляет работать систему страны.

Хуже всех, по его мнению, с пандемией справились Бразилия, Соединённые Штаты, Великобритания, Испания и Италия, где была зафиксирована высокая смертность, и где руководство страны допустило системные ошибки.