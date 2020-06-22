В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий подчеркнул, что никакой фактор — ни военное положение, ни состояние войны — не может отменить голосование в Соединённых Штатах

Если в ближайшее время ситуация не изменится, то выборы конгрессменов и президента в США 3 ноября пройдут на фоне массовых беспорядков и акций протестов. Для усмирения активистов глава государства может ввести военное положение. Вассерман: Учиненные демократами в США беспорядки не спасут их от проигрыша Трампу © РИА Новости, Александр Натрускин

«Выборы состоятся. Ни военное положение, ни даже состояние войны не позволят никому выборы отменять. Есть чёткая установка о том, что в январе 2021 года сначала должен появиться новый Конгресс, потом должен появиться новый президент, поэтому ни о какой отмене выборов речи не идёт. Никогда в истории Соединённых Штатов выборы не отменялись. Во время гражданской войны в Соединённых Штатах проходили выборы. Пришёл кто-то, не пришёл, никого не волнует», — сказал в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий.

Однако, по его словам, эти выборы могут быть не такими, как привыкли в США, странными, как, например, в 1864 году.

«По-хорошему Линкольн и первый раз выборы выиграл неправильно, потом наплевал на решение Верховного суда и развязал гражданскую войну, потом переизбрался тоже неконституционно, тем не менее, и Конгресс, и Верховный суд сказали «да-да-да». Поэтому сейчас обе стороны готовят вот такие оправдания для своей победы. Без выборов они не обойдутся, так, чтобы «всё, выборов не будет, диктатор Трамп навсегда», такого не будет», — заявил Дробницкий.