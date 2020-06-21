Парламент Грузии в первом чтении принял поправки в конституцию страны, согласно которым 120 из 150 депутатов будут избираться на парламентских выборах по пропорциональной системе, а 30 - по мажоритарной. Об этом сообщил грузинский Первый канал 21 июня

Грузинский эксперт рассказал, кто одержит победу на парламентских выборах в его стране © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Проект конституции поддержали 136 депутатов парламента, против — пять», — говорится в сообщении.

На заседании не присутствовали члены оппозиционной фракции «Единое национальное движение», а фракция «Европейская Грузия», члены которой вместе с Нацдвижением отказывались поддерживать проект из-за того, что власти не выпускают на свободу оппозиционного политика Георгия Руруа, изменили свою позицию.

В декабре прошлого года грузинские оппозиционные силы объединились и стали проводить митинги после того, как парламент провалил принятие изменений в конституцию о переходе к пропорциональной системе выборов. Оппозиционеры и представители властей несколько раз проводили переговоры, которые были безрезультатны.

В марте в результате долгих переговоров и массовых уличных протестов стороны пришли к консенсусу по системе парламентских выборов. Они договорились провести их следующим образом: из 150 депутатских мест 120 мандатов распределятся по пропорциональной системе и 30 — по мажоритарной с 1%-м проходным барьером и с 40%-м барьером для партий, которые сформируют парламентское большинство.

При этом оппозиция утверждает, что, согласно договору, власти должны были освободить Руруа, Гиги Угулаву и Ираклия Окруашвили, которых они называют политзаключенными. На свободу вышли Угулаву и Окруашвили.