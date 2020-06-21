Накануне, 20 июня, о предъявлении обвинения Бабарико-старшему сообщил один из его адвокатов Дмитрий Лаевский. Он сказал, что не может озвучить статью, по которой обвинение предъявлено, из-за подписки о неразглашении материалов дела. При этом Бабарико «категорически не согласен с предъявленным обвинением».
«Виктору и Эдуарду предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Постановление об избрании меры пресечения будет обжаловано», — говорится в сообщении.
Виктору и Эдуарду предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу— Виктор Бабарико (@viktar_babaryka) June 21, 2020
Постановление об избрании меры пресечения будет обжаловано— Виктор Бабарико (@viktar_babaryka) June 21, 2020
Ранее Бабарико и его сын были задержан. В Комитете госконтроля заявили, что претендент в президенты был задержан поскольку являлся «непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности». После задержания вопреки процедуре к Бабарико и его сыну не были допущены адвокаты.
Позднее генпрокурор Белоруссии Александр Конюк уточнил, что фигуранты дела Белгазпромбанка «создали угрозу интересам национальной безопасности страны как в финансовой, так и иных сферах». В тот же день белорусские правозащитники признали Бабарико политзаключенным. С требованием выпустить политика выступил и Евросоюз.