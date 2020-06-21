Сыну претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Эдураду Бабарико предъявили обвинение. Об этом сообщил штаб политика в Twitter 21 июня

Дзермант объяснил, почему Бабарико задержали во время предвыборной кампании © REUTERS, Vasily Fedosenko Дмитрий Лаевский. Он сказал, что не может озвучить статью, по которой обвинение предъявлено, из-за подписки о неразглашении материалов дела. При этом Бабарико «категорически не согласен с предъявленным обвинением».

«Виктору и Эдуарду предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Постановление об избрании меры пресечения будет обжаловано», — говорится в сообщении.

Виктору и Эдуарду предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу — Виктор Бабарико (@viktar_babaryka) June 21, 2020

Постановление об избрании меры пресечения будет обжаловано — Виктор Бабарико (@viktar_babaryka) June 21, 2020

Ранее Бабарико и его сын были задержан. В Комитете госконтроля заявили, что претендент в президенты был задержан поскольку являлся «непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности». После задержания вопреки процедуре к Бабарико и его сыну не были допущены адвокаты.

Позднее генпрокурор Белоруссии Александр Конюк уточнил, что фигуранты дела Белгазпромбанка «создали угрозу интересам национальной безопасности страны как в финансовой, так и иных сферах». В тот же день белорусские правозащитники признали Бабарико политзаключенным. С требованием выпустить политика выступил и Евросоюз.