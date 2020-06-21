В Житомирской области мужчина ножом ранил девять человек, один из которых скончался в больнице. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора 21 июня

Спор жителей Полтавской области в кафе закончился поножовщиной © ruslan kosolapov / flickr

«По предварительной информации, между ранее судимым местным жителем и посетителем кафе возник конфликт, причины и обстоятельства которого устанавливаются. Мужчины вышли из помещения кафе, где нападающий нанес ножевое ранение потерпевшему. В дальнейшем гражданин ранил ножом еще восьмерых человек, которые пытались его успокоить. После совершенного нападающий скрылся с места происшествия на автомобиле», — говорится в сообщении.

Все пострадавшие были доставлены в больницу. Один человек от полученных ножевых ранений скончался, семеро находятся на лечении, одного выписали.

По факту инцидента открыты уголовные дела по статьям об умышленном убийстве и хулиганстве с применением холодного оружия. В Житомирской области объявлен план «Перехват».