«Суд оставил на свободе Гагика Царукяна, не удовлетворив ходатайство обвинения. Решение только что получили на руки. Оно довольно объемное. После прочтения ознакомим общественность. Мы рады, что суд нашел в себе силы быть выше политической конъюнктуры. Это обнадеживает», — отметили адвокаты.
Следствие просило суд взять Царукяна под арест. Во вторник, 16 июня, парламент Армении удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры, лишив политика депутатского иммунитета и выдав разрешение на его арест. Ему инкриминируются уклонение от уплаты налогов и дача взяток во время парламентских выборов 2017 года.
В суде защита обратила внимание на то, что представленное генпрокурором ходатайство о лишении депутатской неприкосновенности и аресте Царукяна и поступившее в суд дело отличаются друг от друга по содержанию и формулировке обвинения. Он отметил, что сторона обвинения «по сути, никак не смогла обосновать обвинение».