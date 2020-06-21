Суд общей юрисдикции Еревана постановил не удовлетворять ходатайство стороны обвинения об аресте лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Об этом его адвокаты сообщили после судебного заседания 21 июня, передает газета «Аравот»

Суд в Армении рассмотрит вопрос об аресте оппозиционера Царукяна 21 июня © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Гагика Царукяна, не удовлетворив ходатайство обвинения. Решение только что получили на руки. Оно довольно объемное. После прочтения ознакомим общественность. Мы рады, что суд нашел в себе силы быть выше политической конъюнктуры. Это обнадеживает», — отметили адвокаты.

Следствие просило суд взять Царукяна под арест. Во вторник, 16 июня, парламент Армении удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры, лишив политика депутатского иммунитета и выдав разрешение на его арест. Ему инкриминируются уклонение от уплаты налогов и дача взяток во время парламентских выборов 2017 года.

В суде защита обратила внимание на то, что представленное генпрокурором ходатайство о лишении депутатской неприкосновенности и аресте Царукяна и поступившее в суд дело отличаются друг от друга по содержанию и формулировке обвинения. Он отметил, что сторона обвинения «по сути, никак не смогла обосновать обвинение».