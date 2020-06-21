Жители многоэтажки в Дарницком районе Киева, где в воскресенье, 21 июня, прогремел мощный взрыв, слышали запах газа еще во вторник, 16 июня. Об этом 21 июня сообщила жительница дома, видео обнародовано в Telegram-канале «Украина в шоке»

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По словам женщины, запах газа был слышен еще во вторник, 16 июня. На следующий день жители дома вызвали аварийную службу, которая диагностировала незначительную утечку газа и якобы устранила неполадки.

Что произошло затем, неизвестно.

Ранее киевская прокуратура сообщила об открытии уголовного дела по факту взрыва. По словам главы МВД Арсена Авакова, полиция рассматривает две версии случившегося: взрыв газа или подрывное устройство.