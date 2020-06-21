В воскресенье, 21 июня, в девятиэтажном жилом доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв, из-за чего обрушились несколько этажей. Сообщается о двух погибших.
По словам женщины, запах газа был слышен еще во вторник, 16 июня. На следующий день жители дома вызвали аварийную службу, которая диагностировала незначительную утечку газа и якобы устранила неполадки.
Что произошло затем, неизвестно.
Ранее киевская прокуратура сообщила об открытии уголовного дела по факту взрыва. По словам главы МВД Арсена Авакова, полиция рассматривает две версии случившегося: взрыв газа или подрывное устройство.