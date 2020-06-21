Правительство детально изучит причины взрыва в доме в Дарницком районе Киева и предоставит помощь пострадавшим. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале 21 июня

Подорвавшуюся многоэтажку в Киеве придется снести - Кличко © Facebook, Віталій Кличко | Facebook, Віталій Кличко | Перейти в фотобанк

«Держу ситуацию на личном контроле… Надеюсь, что жертв не станет больше. Наши спасатели прилагают для этого все усилия. Правительство детально изучит причины взрыва и сделает все возможное, чтобы помочь пострадавшим людям. По этому вопросу держим связь с городским головой Киева Виталием Кличко и Офисом президента», — написал Шмыгаль.

Он также отметил, что в понедельник, 22 июня, этот вопрос рассмотрит комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

Ранее киевская прокуратура сообщила об открытии уголовного дела по факту взрыва. По словам главы МВД Арсена Авакова, полиция рассматривает две версии случившегося: взрыв газа или подрывное устройство.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что президента Украины Владимира Зеленского проинформировали о произошедшем.