В воскресенье, 21 июня, в девятиэтажном жилом доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв, из-за чего обрушились несколько этажей. Сообщается о двух погибших.
«Держу ситуацию на личном контроле… Надеюсь, что жертв не станет больше. Наши спасатели прилагают для этого все усилия. Правительство детально изучит причины взрыва и сделает все возможное, чтобы помочь пострадавшим людям. По этому вопросу держим связь с городским головой Киева Виталием Кличко и Офисом президента», — написал Шмыгаль.
Он также отметил, что в понедельник, 22 июня, этот вопрос рассмотрит комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).
Ранее киевская прокуратура сообщила об открытии уголовного дела по факту взрыва. По словам главы МВД Арсена Авакова, полиция рассматривает две версии случившегося: взрыв газа или подрывное устройство.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что президента Украины Владимира Зеленского проинформировали о произошедшем.