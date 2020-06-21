Многоэтажку в Дарницком районе Киева, где прогремел мощный взрыв, придется демонтировать. Об этом 21 июня сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, передает «112 Украина»

Две версии: по факту взрыва в киевской многоэтажке заведено уголовное дело © avakov.com

«Специалисты, которые предварительно обследовали дом, говорят, что, скорее всего, придется демонтировать это здание. Поэтому мы пока не можем пустить людей в их квартиры, чтобы они забрали необходимые вещи. Поскольку в любой момент может произойти обвал. Нужно время для тщательного обследования дома. И, когда специалисты дадут добро, людей пустят в жилье забрать вещи», — рассказал Кличко.

Он отметил, что по стояку, который обрушился, проживают более 100 человек. Им предоставят жилье на базе одного из столичных интернатов.

Также отмечается, что у дома на ул. Соломии Крушельницкой развернут штаб по ликвидации последствий взрыва. В районе произошедшего полностью перекрыто движение транспорта.

Ранее киевская прокуратура сообщила об открытии уголовного дела по факту взрыва. По словам главы МВД Арсена Авакова, полиция рассматривает две версии случившегося: взрыв газа или подрывное устройство.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что президента Украины Владимира Зеленского проинформировали о произошедшем.