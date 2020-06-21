В воскресенье, 21 июня, в девятиэтажном жилом доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв, из-за чего обрушились несколько этажей. Сообщается о двух погибших.
«Специалисты, которые предварительно обследовали дом, говорят, что, скорее всего, придется демонтировать это здание. Поэтому мы пока не можем пустить людей в их квартиры, чтобы они забрали необходимые вещи. Поскольку в любой момент может произойти обвал. Нужно время для тщательного обследования дома. И, когда специалисты дадут добро, людей пустят в жилье забрать вещи», — рассказал Кличко.
Он отметил, что по стояку, который обрушился, проживают более 100 человек. Им предоставят жилье на базе одного из столичных интернатов.
Также отмечается, что у дома на ул. Соломии Крушельницкой развернут штаб по ликвидации последствий взрыва. В районе произошедшего полностью перекрыто движение транспорта.
Ранее киевская прокуратура сообщила об открытии уголовного дела по факту взрыва. По словам главы МВД Арсена Авакова, полиция рассматривает две версии случившегося: взрыв газа или подрывное устройство.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что президента Украины Владимира Зеленского проинформировали о произошедшем.