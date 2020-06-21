Журналист задал ему вопрос, стоило ли ссоры такого масштаба то, что РФ «приобрела» Крым, при этом практически «потеряв» Украину
«Во-первых, Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения. Во-вторых, мы не "приобрели" — народ, проживающий в Крыму, принял решение воссоединиться с Россией. А это высшая степень проявления демократии <…> с этим нужно просто согласиться… Мы ведь не поругались с Украиной — у нас разошлись взгляды с теми, кто сегодня находится у власти на Украине. А Украина, украинский народ как был нашим братским народом, так и останется на века», — сказал российский лидер.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с РФ.