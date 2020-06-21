Крымчане приняли решение о воссоединении с Россией, с чем нужно согласиться, при этом РФ не ругалась с Украиной - разошлись взгляды с нынешними украинскими властями, но народ Украины останется братским на века. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» 21 июня

«Это неизбежно»: Путин уверен, что однажды президент Украины посетит РФ с визитом © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

«Во-первых, Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения. Во-вторых, мы не "приобрели" — народ, проживающий в Крыму, принял решение воссоединиться с Россией. А это высшая степень проявления демократии <…> с этим нужно просто согласиться… Мы ведь не поругались с Украиной — у нас разошлись взгляды с теми, кто сегодня находится у власти на Украине. А Украина, украинский народ как был нашим братским народом, так и останется на века», — сказал российский лидер.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с РФ.