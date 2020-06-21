Ранее в ответ на статью Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» МИД Латвии и Эстонии заявили, что российский президент исказил исторические факты. По их мнению, в статье «в целом оправдывается агрессивная внешняя политика» СССР. В В Польше же Путина обвинили в попытках манипулировать историей.
«К сожалению, такая реакция действительно была предсказуемой. Но нет худа без добра. Наличие реакции говорит о том, что статью читали, что ее читают, и здесь есть слабая надежда, что, может быть, каждое лишнее прочтение позволит задаться вопросом», — отметил Песков.
Тем не менее он сказал, что ему непонятна подобная критика, так как статья основывается на архивных документах, то есть речь идет об изложении неопровержимых и задокументированных исторических фактах, а не об интерпретации.
Статья Путина была опубликована 18 июня. В ней российский лидер не только привел многочисленные исторические факты, но и поделился воспоминаниями своей семьи о войне. В частности, он обратился к постоянным членам Совета Безопасности ООН — США, Великобритании, Китаю и Франции, выразив надежду на скорое проведение саммита лидеров «пятерки».
Президент добавил, что мировые державы могут и должны доверять друг другу, чтобы ответить на современные вызовы: пандемию коронавируса, ситуацию в мировой экономике и защиту окружающей среды.