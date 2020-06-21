Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что критическая реакция в ряде стран Запада на статью российского лидера о Второй мировой войне была предсказуемой, но каждое прочтение позволяет задаться вопросами. Он сказал об этом в эфире «Первого канала» 20 июня

Урок истории от Владимира Путина. Статья президента РФ о Второй мировой войне © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«К сожалению, такая реакция действительно была предсказуемой. Но нет худа без добра. Наличие реакции говорит о том, что статью читали, что ее читают, и здесь есть слабая надежда, что, может быть, каждое лишнее прочтение позволит задаться вопросом», — отметил Песков.

Тем не менее он сказал, что ему непонятна подобная критика, так как статья основывается на архивных документах, то есть речь идет об изложении неопровержимых и задокументированных исторических фактах, а не об интерпретации.

Статья Путина была опубликована 18 июня. В ней российский лидер не только привел многочисленные исторические факты, но и поделился воспоминаниями своей семьи о войне. В частности, он обратился к постоянным членам Совета Безопасности ООН — США, Великобритании, Китаю и Франции, выразив надежду на скорое проведение саммита лидеров «пятерки».

Президент добавил, что мировые державы могут и должны доверять друг другу, чтобы ответить на современные вызовы: пандемию коронавируса, ситуацию в мировой экономике и защиту окружающей среды.