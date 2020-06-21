В воскресенье, 21 июня, пресс-служба госслужбы по ЧС сообщила, в девятиэтажном жилом доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв, из-за чего были разрушены четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой этажи. Спасатели эвакуировали из дома 21 человека, трех достали из-под завалов. Также сообщалось об одном погибшем.
«Рассматривается две версии — взрыв газа или взрывное устройство», — сказал Аваков.
По его словам, образцы собранных на месте материалов уже отправлены на экспертизу.
«По факту взрыва в жилом доме по улице Петра Григоренко в Киеве открыто уголовное производство части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей")», — сообщила пресс-служба киевской прокуратуры.
Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
Кроме того, пресс-центр Госслужбы по ЧС сообщил, что спасатели нашли второго погибшего под завалами дома.