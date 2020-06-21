Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии взрыва в доме в Киеве - взрыв газа или взрывное устройство, передает «Укринформ» 21 июня

Мощный взрыв газа обрушил несколько этажей в одной из высоток Киева - видео © Госслужба по ЧС Украины

«Рассматривается две версии — взрыв газа или взрывное устройство», — сказал Аваков.

По его словам, образцы собранных на месте материалов уже отправлены на экспертизу.

«По факту взрыва в жилом доме по улице Петра Григоренко в Киеве открыто уголовное производство части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей")», — сообщила пресс-служба киевской прокуратуры.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Кроме того, пресс-центр Госслужбы по ЧС сообщил, что спасатели нашли второго погибшего под завалами дома.