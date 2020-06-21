Ранее была обнародована статья Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», в которой, в частности, говорится, что саммит «ядерной пятерки» СБ ООН был бы полезен для обсуждения многих важнейших мировых вопросов и что другие страны поддержали инициативу Москвы о такой встрече.
«Инициатива Владимира Путина — развивать международное сотрудничество и поддерживать международный и межнациональный диалог — не просто заслуживает одобрения и поддержки, а может стать новым мейнстримом для международного сотрудничества. И это не просто слова — предложение российского президента о встрече лидеров стран постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) внушает серьезный оптимизм: от того, на каких принципах будет строиться мировая политика, зависит, не скатимся ли мы в скором времени к новым потрясениям», — сказал Медведчук.
Он считает, что статью нельзя воспринимать иначе, кроме как «этапный и программный документ, который подводит черту под многочисленными инсинуациями в адрес Советского Союза и выносит на повестку дня действительно стратегически важные вопросы будущего».
Медведчук обратил внимание на то, что сегодня мир снова становится многополярным, что увеличивает роль международного сотрудничества, к которому призывает российский лидер.