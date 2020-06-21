Кабинет министров Украины 19 июня принял решение увеличить финансирование медицины, что должно позволить сохранить все медучреждения, оказавшиеся на грани закрытия. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в обращении к украинским медикам по случаю Дня медработника 21 июня

Глава Минздрава Украины Степанов заявил, что на него оказывается медийное и политическое давление © Facebook, Максим Степанов

«Кроме 6,5 миллиардов гривен (16,9 миллиардов рублей — ред.) для строительства по всей стране приемных отделений, мы дополнительно увеличиваем расходы на медицину почти на 8 миллиардов (20,8 миллиардов рублей — ред.). А значит — все медицинские учреждения, которые из-за старой реформы оказались на грани закрытия, будут дофинансированы и сохранены», — говорится в обращении, обнародованном на сайте президента.

По словам Зеленского, 1,2 миллиарда гривен (3,1 миллиарда рублей) будет направлено на экстренную медицинскую помощь, а с 1 сентября всем медработникам будет повышена зарплата на 25%, 50% и 70% в зависимости от их категории.

Президент также сообщил, что подписал указ о награждении государственными наградами 122 медиков.