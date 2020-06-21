Заявления президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне могут негативно сказаться на отношениях РФ и Украины. Об этом глава российского государства Владимир Путин сказал в рамках документального проекта «Россия. Кремль. Путин», фрагмент которого был показан на телеканале «Россия-1» 21 июня

Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны © пресс-служба президента Украины

Президенту РФ задали вопрос, как он относится к этому высказыванию украинского коллеги и как оно может сказаться на дальнейших России и Украины.

«Негативно. Я думаю, что и для самого Владимира Александровича [Зеленского] ничего в этом хорошего нет. Имею в виду, что сама Украина сильно пострадала в ходе Второй Мировой войны», — отметил Путин.

Ранее директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко назвал заявления Зеленского «провалом спичрайтеров», отметив, что авторы не адаптировали речь под произносящего ее, — дед Зеленского являлся ветераном Великой Отечественной войны.