В январе Зеленский во время визита в Польшу назвал СССР одним из государств, развязавших Вторую мировую войну. По его словам, к войне привел «сговор тоталитарных режимов», который позволил нацистам «запустить смертоносный маховик холокоста».
Президенту РФ задали вопрос, как он относится к этому высказыванию украинского коллеги и как оно может сказаться на дальнейших России и Украины.
«Негативно. Я думаю, что и для самого Владимира Александровича [Зеленского] ничего в этом хорошего нет. Имею в виду, что сама Украина сильно пострадала в ходе Второй Мировой войны», — отметил Путин.
Ранее директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко назвал заявления Зеленского «провалом спичрайтеров», отметив, что авторы не адаптировали речь под произносящего ее, — дед Зеленского являлся ветераном Великой Отечественной войны.