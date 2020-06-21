Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает важным противостоять попыткам фальсификации итогов Великой Отечественной войны и возрождению идей нацизма. Он заявил об этом 21 июня, открывая в Светлогорском районе Гомельской области мемориальный комплекс «Ола», передает БелТА

Для Путина Великая Отечественная война носит личный характер © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк сказал Лукашенко.

Он подчеркнул важность сохранения памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны. Белорусский лидер напомнил, что белорусы, русские и украинцы «не были людьми» для фашистов и сегодня, когда подвиг этих народов ставится под сомнение, Белоруссия делает все, чтобы «те, кто до сих пор считает, что Гитлер "нес славянам цивилизацию", усвоили истину».

По словам Лукашенко, в деревне Ола, которая стала последним пристанищем для жителей окрестных селений, было сожжено почти две тысячи человек, больше половины из которых дети.

«Это двенадцать Хатыней», — сказал президент.

В январе 1944 года фашисты подожгли дома жителей деревни Ола, а пытавшихся сбежать людей расстреливали. В результате карательной операции было расстреляно и сожжено 1758 мирных жителей, в том числе 950 детей.