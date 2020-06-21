«Беларусь никогда не допустит возрождения идей нацизма на своей земле. Беларусь никогда не позволит переписать историю и предать память победителей, которые спасли мир от палачей», — сказал Лукашенко.
Он подчеркнул важность сохранения памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны. Белорусский лидер напомнил, что белорусы, русские и украинцы «не были людьми» для фашистов и сегодня, когда подвиг этих народов ставится под сомнение, Белоруссия делает все, чтобы «те, кто до сих пор считает, что Гитлер "нес славянам цивилизацию", усвоили истину».
По словам Лукашенко, в деревне Ола, которая стала последним пристанищем для жителей окрестных селений, было сожжено почти две тысячи человек, больше половины из которых дети.
«Это двенадцать Хатыней», — сказал президент.
В январе 1944 года фашисты подожгли дома жителей деревни Ола, а пытавшихся сбежать людей расстреливали. В результате карательной операции было расстреляно и сожжено 1758 мирных жителей, в том числе 950 детей.