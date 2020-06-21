Взрыв газа произошел 21 июня в жилом доме на востоке Киева - ударной волной повреждены квартиры сразу на четырех этажах. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям

Игра с опасным предметом. В одном из жилых домов Киева прогремел взрыв © commons.wikimedia.org, Samo8383 сообщении.

На место происшествия отправлены наряды экстренных служб. Информации о пострадавших пока нет.

На фотографиях и видео с места чрезвычайного происшествия, которые публикуют украинские СМИ, видно, что в доме частично обрушилась фасадная стена, межэтажные перекрытия и несколько балконов. Наиболее серьезные повреждения получили квартиры на шестом и седьмом этажах.