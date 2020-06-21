«В 10:00 (совпадает с мск — ред.) в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий четвертого, пятого, шестого и седьмого этажей», — говорится в сообщении.
На место происшествия отправлены наряды экстренных служб. Информации о пострадавших пока нет.
На фотографиях и видео с места чрезвычайного происшествия, которые публикуют украинские СМИ, видно, что в доме частично обрушилась фасадная стена, межэтажные перекрытия и несколько балконов. Наиболее серьезные повреждения получили квартиры на шестом и седьмом этажах.