Суд первой инстанции Еревана примет решение по ходатайству Службы нацбезопасности (СНБ) об аресте председателя крупнейшей в стране оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна 21 июня. Об этом сообщил его адвокат Ерем Саркисян, передает «Интерфакс»

В Армении задержали экс-депутата партии Царукяна © РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк

По словам Саркисяна, в суде защита обратила внимание на то, что представленное генпрокурором ходатайство о лишении депутатской неприкосновенности и аресте Царукяна и поступившее в суд дело отличаются друг от друга по содержанию и формулировке обвинения. Он отметил, что сторона обвинения «по сути, никак не смогла обосновать обвинение».

«В обвинении нет ни слова о том, что Царукян поручил кому-то раздавать взятки на выборах. Подобного доказательства в суде не представлено. Нет доказательства и о том, что лично Царукян кому-то давал взятки или знал о взятках. Все остальное — предположения. И абсурд в том, что Царукяна хотят арестовать на основе предположений», — заявил адвокат.

В начале июня Царукян заявил о необходимости отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства. Со своей стороны в СНБ сообщили, что против лидера «Процветающей Армении» возбуждено уголовное дело по факту многочисленных случаев взяточничества в рядах партии во время парламентских выборов 2017 года. Кроме того, СНБ возбудила против Царукяна уголовное дело о незаконном игорном бизнесе, ущерб государству оценивается в размере более чем 29 миллиардов драмов (4,2 миллиарда рублей).

Царукян заявил о политической подоплеке дела, которое, по его словам, было возбуждено после его заявления о необходимости отставки правительства.