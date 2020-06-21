Россия должна быть готова к тому, что США уйдут из Украины, и там очень сильно обострится борьба за власть, которая перейдет в силовую фазу. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: Россия должна быть готова к тому, что США уйдут из Украины © РИА Новости, Нина Зотина Арсена Авакова и связанные с ним ультранацистские группировки и часть силовиков, имеющие большой силовой ресурс и серьезно замазанные в военных преступлениях.

«То есть в какой-то момент после ухода американцев произойдет перехват власти Аваковым и резкая радикализация украинского режима. Нам нужно быть готовыми к этому. Честно говоря, мне кажется, что мы должны вступить в эту борьбу за власть и подготовить дружественные России вооруженные подразделения, которые могли бы участвовать в этой силовой борьбе за власть. Чтобы не получилось как в 2014 году, когда американцы подготовили боевиков и захватили власть, а мы были как дураки, и своих боевиков у нас не было», — категоричен Марков.

Политолог добавил, что после окончания глобального доминирования США в мире неизбежно нарастание хаоса, и в этих условиях нужно укреплять обычные вооруженные силы и крепить «мягкую силу».