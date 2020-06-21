В городе Мостиска Львовской области обнаружили тайник украинских националистов с архивными документами времен Второй мировой войны. Об этом 20 июля говорится в репортаже телеканала ТСН

Затулин: Во время войны героем Украины был Ковпак, а не Бандера © РИА Новости, Нина Зотина

В тайнике также обнаружили военный билет сотрудника НКВД, который якобы пытался проникнуть в ряды организации. Как полагают кладоискатели, среди находок могут быть документы Героя Советского Союза партизана Сидора Ковпака.

«Мы их особо не пересматривали, потому что это национальное достояние. При неправильном подходе можно уничтожить документы», — сказал один из искателей.

Документы передали в местный краеведческий музей. Находку должны отправить на реставрацию.

Боевики ОУН-УПА в годы Великой Отечественной войны воевали против советских войск, сотрудничали с нацистами и уничтожали мирное гражданское население. В мае 2015 года при им предоставили статус «борцов за независимость» и право на соцгарантии.

В России осудили данное решение, отметив, что Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц.

*Экстремистская организация, запрещена в РФ.