«Но пока реальных шагов мы не видели. Я думаю, что в случае победы Лукашенко, которая весьма вероятна, мы увидим активизацию этих разговоров в следующую пятилетку. И, возможно, в конце нее мы увидим реальные очертания конфигурации транзита», — объяснил эксперт.

Алексей Дзермант: У правоохранителей Белоруссии накопился груз доказательств по злоупотреблениям кандидатов в президенты
Алексей Дзермант: У правоохранителей Белоруссии накопился груз доказательств по злоупотреблениям кандидатов в президенты
© Facebook, Алексей Дзермант
Однако на сегодняшний день реальных прочных оснований говорить о том, что президент Белорусии готов к тому или иному сценарию, нет.

Александр Лукашенко занимает пост президента Белоруссии с 20 июля 1994 года. В этом году истекает пятый срок его президентских полномочий. Выборы главы государства состоятся 9 августа.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 

 

 