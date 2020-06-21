«Но пока реальных шагов мы не видели. Я думаю, что в случае победы Лукашенко, которая весьма вероятна, мы увидим активизацию этих разговоров в следующую пятилетку. И, возможно, в конце нее мы увидим реальные очертания конфигурации транзита», — объяснил эксперт.
Однако на сегодняшний день реальных прочных оснований говорить о том, что президент Белорусии готов к тому или иному сценарию, нет.
Александр Лукашенко занимает пост президента Белоруссии с 20 июля 1994 года. В этом году истекает пятый срок его президентских полномочий. Выборы главы государства состоятся 9 августа.
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