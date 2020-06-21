В Белоруссии идут разговоры о транзите власти в различных вариантах, в том числе с увеличением роли парламента и местной власти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор сайта IMHOclub.by Алексей Дзермант

«Но пока реальных шагов мы не видели. Я думаю, что в случае победы Лукашенко, которая весьма вероятна, мы увидим активизацию этих разговоров в следующую пятилетку. И, возможно, в конце нее мы увидим реальные очертания конфигурации транзита», — объяснил эксперт.

Алексей Дзермант: У правоохранителей Белоруссии накопился груз доказательств по злоупотреблениям кандидатов в президенты © Facebook, Алексей Дзермант

Александр Лукашенко занимает пост президента Белоруссии с 20 июля 1994 года. В этом году истекает пятый срок его президентских полномочий. Выборы главы государства состоятся 9 августа.

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