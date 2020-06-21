Если Россия будет позволять себя унижать, то белорусский режим окончательно перестанет с ней считаться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Евгений Константинов

Евгений Константинов: Белорусы устали от бесконечного правления Лукашенко © Facebook, Евгений Константинов

«Я, если честно, очень сомневаюсь, что Кремль жестко будет реагировать на действия Лукашенко, потому что, к сожалению, его все еще считают достойной альтернативой националистам. На нынешних выборах Лукашенко уже перестал даже играть в народного кандидата. Он просто давит своих оппонентов. Он прекрасно осознает, что народ уже не верит его словам, поэтому не особенно старается играть на публику», — считает собеседник издания.

В связи с этим образ «защитника от Москвы» уже не влияет на его имидж, а оппозиции его политические телодвижения глубоко безразличны, так как у нее есть свои кандидаты, добавил Евгений Константинов.

Полностью интервью можно прочитать здесь.