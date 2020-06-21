ДНР и ЛНР находятся в очень трудном положении, прежде всего потому, что значительная часть их индустриального комплекса находится под контролем Украины по итогам успешной для нее военной операции 2014 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский

Олег Неменский: Подписав Минские соглашения, Россия угодила в ловушку © РИА Новости, Нина Зотина

«Стать экономическим тигром в такой ситуации сложно. Поэтому если республики в плане экономического развития будут лучше Украины, то это скорее будет результатом деградации Украины. А это вполне реальный вариант. Украина не является успешным государством, там идет быстрая деиндустриализация и деградация государственного управления, так что вполне вероятно, что через какое-то время мы увидим дальнейшие центробежные процессы на Украине», — считает Олег Неменский.

Возможно, эти процессы высветят какие-то перспективы для народных республик. При этом вариант полноценного выполнения Минских соглашений и возвращения Донбасса в состав Украины является крайне маловероятным.

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