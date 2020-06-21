Поэтому восстановить нормальную экономическую жизнь в регионе очень трудно. Остается надеяться лишь на руководство этих народных республик и на помощь со стороны России, которую она все же старается оказывать.
«Стать экономическим тигром в такой ситуации сложно. Поэтому если республики в плане экономического развития будут лучше Украины, то это скорее будет результатом деградации Украины. А это вполне реальный вариант. Украина не является успешным государством, там идет быстрая деиндустриализация и деградация государственного управления, так что вполне вероятно, что через какое-то время мы увидим дальнейшие центробежные процессы на Украине», — считает Олег Неменский.
Возможно, эти процессы высветят какие-то перспективы для народных республик. При этом вариант полноценного выполнения Минских соглашений и возвращения Донбасса в состав Украины является крайне маловероятным.
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