Александр Лукашенко и Владимир Путин на встрече в Москве 24 июня обсудят вопросы, связанные с российским планом по углублению интеграции, который во многом не устраивает Белоруссию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский

Олег Неменский: Подписав Минские соглашения, Россия угодила в ловушку © РИА Новости, Нина Зотина Александр Лукашенко приедет в Москву на Парад Победы 24 июня.

Несмотря на то что Лукашенко сделал основной идеей своей избирательной кампании защиту независимости Белоруссии, он заинтересован в том, чтобы договориться с Россией о символической поддержке, сказал эксперт.

«Есть немало опасений, что выборы пройдут не совсем спокойно, победу действующего президента попытается оспорить оппозиция, и в связи с этим возможны проблемы в отношениях с западными странами и международными организациями. Поэтому Лукашенко важно заручиться гарантиями спокойной реакции России на ход избирательной кампании», — объяснил эксперт.

По его словам, сейчас некорректно говорить о конкретных вопросах, по которым стороны могут договориться.

Для белорусской стороны «красными линиями» будут те договоренности, которые могут поставить под сомнение основной тезис избирательной кампании Лукашенко о том, что он является защитником белорусского суверенитета, добавил Олег Неменский.

Полностью интервью можно прочитать здесь.