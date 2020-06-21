Белорусский лидер Александр Лукашенко приедет в Москву на Парад Победы 24 июня.
Несмотря на то что Лукашенко сделал основной идеей своей избирательной кампании защиту независимости Белоруссии, он заинтересован в том, чтобы договориться с Россией о символической поддержке, сказал эксперт.
«Есть немало опасений, что выборы пройдут не совсем спокойно, победу действующего президента попытается оспорить оппозиция, и в связи с этим возможны проблемы в отношениях с западными странами и международными организациями. Поэтому Лукашенко важно заручиться гарантиями спокойной реакции России на ход избирательной кампании», — объяснил эксперт.
По его словам, сейчас некорректно говорить о конкретных вопросах, по которым стороны могут договориться.
Для белорусской стороны «красными линиями» будут те договоренности, которые могут поставить под сомнение основной тезис избирательной кампании Лукашенко о том, что он является защитником белорусского суверенитета, добавил Олег Неменский.
Полностью интервью можно прочитать здесь.