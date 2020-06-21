Белорусская власть накануне президентских выборов увидела реальных конкурентов, которых достаточно сложно будет заткнуть за пояс. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Евгений Константинов

«Кроме того, заметным является народный протест против диктатуры. Люди устали от бесконечного правления Лукашенко, который задавил общественные инициативы даже на самом низовом уровне. При этом власть уже одинаково презирают как прозападные, так и пророссийские граждане. В связи с этим сегодня можно наблюдать многочисленные очереди к инициативным группам кандидатов в президенты. Снова, как и в 2010 году, появился лозунг «За всех, кроме одного», — рассказал политолог.

Евгений Константинов: Белорусы устали от бесконечного правления Лукашенко © Facebook, Евгений Константинов

Утром 18 июня в Минске задержали главного конкурента президента Александра Лукашенко на предстоящих 9 августа выборах главы государства — экс-председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико и его сына Эдуарда.

В столице республики прошли акции протеста в поддержку оппозиционного кандидата, после которых власти задержали 80 человек.

Полностью интервью можно прочитать здесь.