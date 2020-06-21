«Кроме того, заметным является народный протест против диктатуры. Люди устали от бесконечного правления Лукашенко, который задавил общественные инициативы даже на самом низовом уровне. При этом власть уже одинаково презирают как прозападные, так и пророссийские граждане. В связи с этим сегодня можно наблюдать многочисленные очереди к инициативным группам кандидатов в президенты. Снова, как и в 2010 году, появился лозунг «За всех, кроме одного», — рассказал политолог.
По его словам, белорусский режим серьезно опасается, что, сфальсифицировав очередные выборы, он может получить мощную «площадь». Поэтому все протесты пытаются зарубить на корню даже самыми подлыми действиями.
Утром 18 июня в Минске задержали главного конкурента президента Александра Лукашенко на предстоящих 9 августа выборах главы государства — экс-председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико и его сына Эдуарда.
В столице республики прошли акции протеста в поддержку оппозиционного кандидата, после которых власти задержали 80 человек.
Полностью интервью можно прочитать здесь.