Гагик Царукян и его партия «Процветающая Армения» поддержали революцию 2018 года, выступив союзниками или попутчиками новых элит, оставаясь при этом чужеродным телом в новой властной структуре. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института Кавказа Александр Искандарян

По словам политолога, в армянском парламенте по Конституции одну треть должны занимать оппозиционные партии. В силу этого они составляют часть политической системы.

«При этом к принятию политических решений «Процветающая Армения» практически не допускалась. То есть они имеют возможность выступать против, но не имеют возможности принимать решения, потому что правящая партия обладает большинством, причем конституционным. Это приводит к такого рода напряжению в системе», — объяснил эксперт.

Искандарян: Партия Царукяна оставалась чужеродным телом в правящей элите Армении © Sputnik /Asatur Yesayants

Сторонники Царукяна устроили акции протеста, а бывшая правящая Республиканская партия Армении (РПА) призвала правительство Никола Пашиняна уйти в отставку.

По словам Александра Искандаряна, уголовное преследование Гагика Царукяна, богатейшего человека в республике, не может не иметь политического подтекста.

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