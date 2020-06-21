По словам политолога, в армянском парламенте по Конституции одну треть должны занимать оппозиционные партии. В силу этого они составляют часть политической системы.
«При этом к принятию политических решений «Процветающая Армения» практически не допускалась. То есть они имеют возможность выступать против, но не имеют возможности принимать решения, потому что правящая партия обладает большинством, причем конституционным. Это приводит к такого рода напряжению в системе», — объяснил эксперт.
Главу партии Царукяна на днях лишили депутатской неприкосновенности в связи с возбужденными в отношении него уголовными делами. В том числе политика обвиняют в подкупе избирателей во время парламентских выборов 2018 года. Суд пока не избрал ему меру пресечения для лидера оппозиции.
Сторонники Царукяна устроили акции протеста, а бывшая правящая Республиканская партия Армении (РПА) призвала правительство Никола Пашиняна уйти в отставку.
По словам Александра Искандаряна, уголовное преследование Гагика Царукяна, богатейшего человека в республике, не может не иметь политического подтекста.
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