В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий провёл аналогии между нынешними протестами в отдельных американских городах и государственными переворотами в постсоветских странах

В Сиэтле митингующие захватили полицейский участок, заняли мэрию, огородили шесть городских кварталов и провозгласили их Автономной зоной Капитолийского холма (позже переименовали в организованный протест Капитолийского холма в Сиэтле), не входящей в состав США, не пускают туда полицию, с оружием в руках охраняют территорию и раздают бесплатную еду. Некоторые эксперты сравнивают происходящее с украинским майданом. Протесты довели: в США появилась территория, неподконтрольная властям страны © REUTERS, Goran Tomasevic

«Это примерно одна и та же технология: некая зона большого мегаполиса, которая находится исключительно под контролем протестующих, то есть не под контролем власти, к ней приковывается внимание прессы. Если посмотреть подборку американской прессы, то этой зоне посвящается большое внимание. Другое дело, что Сиэтл — это не столица Соединённых Штатов, но, тем не менее, её рассматривают, её изучают, говорят, что это зародыш каких-то новых Соединённых Штатов. Помните, новая Украина рождается здесь?» — сказал в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий.

Он отметил, что похожая история сейчас происходит в Портленде, а вот в Вашингтоне президент страны Дональд Трамп довольно жёстко пресёк возможность возникновения такой зоны. Во многих либеральных изданиях его критикуют за использование слезоточивого газа, чтобы он прошёл к церкви и показал, что он в столице главный. Даже если был использован такой газ, привлечены полицейские и, как говорят, люди из частных военизированных корпораций, подчеркнул эксперт, так или иначе в Вашингтоне это не получилось, а в Сиэтле получилось.

«Мы видим сейчас применение той же самой технологии, которая применялась против Украины, Грузии и других, а теперь применяется против национального государства США. Всё настолько серьёзно, что это можно применить и в Америке», — добавил Дробницкий.

На саммите «Восточного партнёрства» в Вильнюсе 28-29 ноября 2013 года планировалось подписать соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, но Виктор Янукович, будучи президентом страны, решил отложить подписание документа, чтобы тщательнее просчитать все риски. Большая часть населения Украины была уверена, что евроассоциация гарантирует им повышение зарплат до стандартов ЕС и позволит официально трудоустроиться в более развитых государствах. Вскоре массовые акции протестов против действий президента вылились в государственный переворот. Позже 44-й президент США Барак Обама в интервью CNN признался, что Штаты были посредниками при смене власти на Украине в 2014 году, а Виктория Нуланд, которая в разгар Майдана была помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии, рассказала, что США вложили в развитие демократии на Украине $5 млрд.