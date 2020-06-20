Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба позвонил заместителю госсекретаря США по политическим вопросам Дэвиду Гейлу и обсудил с ним мешающий Штатам проект «Северный поток 2», сообщила пресс-служба МИД Украины 20 июня

«Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с заместителем Государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Гейлом. Стороны обсудили вопросы энергетической безопасности Европы, в частности, в контексте проекта Северный поток 2», — сказано в публикации на сайте ведомства.

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После чего Кулеба рассказал вашингтонскому дипломату о том, как и куда движется процесс мирного урегулирования в нормандском формате и на переговорах в Минске, рассказали в МИД Украины.

Ну и, конечно же, Кулеба поблагодарил США за поддержку решения о предоставлении Украине статуса члена программы расширенных возможностей НАТО.