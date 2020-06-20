«Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с заместителем Государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Гейлом. Стороны обсудили вопросы энергетической безопасности Европы, в частности, в контексте проекта Северный поток 2», — сказано в публикации на сайте ведомства.
Как уточняется, Кулеба и Гейл также обсудили сотрудничество двух стран в сфере безопасности и обороны.
После чего Кулеба рассказал вашингтонскому дипломату о том, как и куда движется процесс мирного урегулирования в нормандском формате и на переговорах в Минске, рассказали в МИД Украины.
Ну и, конечно же, Кулеба поблагодарил США за поддержку решения о предоставлении Украине статуса члена программы расширенных возможностей НАТО.