В этом году КиевПрайд проходит онлайн и растянут с 6 по 27 июня. В воскресенье 21 июня состоится «Марш Равенства онлайн»

«21 июня КиевПрайд начинает Национальный день союзников и союзников ЛГБТ+ сообщества. В этот день мы хотим поговорить о том, насколько поддержка и понимание, совместные действия бок о бок, взаимоуважение и сотрудничество могут стать катализаторами на пути к демократической Украине. Уже в это воскресенье, соберем известных и значимых союзников и союзников ЛГБТ + в один большой онлайн-марафон, в рамках которого они расскажут о собственном опыте, мотивации, поддержке и солидарности с сообществом», — указано в сообщении в Facebook.

Эксперты, среди которых представители организации, психологи, знаменитости и представители индустрии моды, расскажут, чем равные права помогут Украине стать более демократичной и почему нужно отстаивать свои права. Коронавирус разогнал киевский гей-парад © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В этот день планируется прямой эфир на радио, прямые включения, викторина с призами, а также тематическая музыка.

В других записях организаторы призвали не только присоединяться к эфирам, но и рисовать плакаты в поддержку мероприятия. Их нужно будет разместить 21 июня в соцсетях с соответствующим хештегом, а в 14.00 нужно будет разместить эти фото на интерактивной карте.