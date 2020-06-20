Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил 20 июня на селекторном совещании, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом на Закарпатье вызывает беспокойство. Для области это может быть чревато новыми ограничениями, сообщила пресс-служба президента Украины

«Министр отметил, что ситуация с заболеваемостью на Закарпатье вызывает обеспокоенность. Он не исключает, что этот регион должен будет подготовиться к введению дополнительных ограничений. Максим Степанов детально изучит ситуацию в Закарпатской области и выслушает предложения местного самоуправления. Дополнительные ограничения могут быть введены на одну неделю», — сообщила пресс-служба президента.

Кроме того, со следующей недели будут проверять общественный транспорт и заведения общепита. Западная Украина с 15 по 19 июня: Львовская область хуже всех борется с эпидемией, мэр Черновцов — одно из лиц «партии мэров», на Закарпатье живут Янукович и Зеленский © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Если учреждения не гарантируют, что люди находятся в масках, соблюдается дистанция, принимаются меры безопасности, они должны нести ответственность. Общественные места должны соответствовать эпидемиологическим требованиям во время карантина», — подчеркнул президент Владимир Зеленский.

На Украине за прошедшие сутки выявили 841 новый случай инфицирования коронавирусом. По состоянию на утро 20 июня общее число зараженных коронавирусом в Украине составляет 35 825 человек.

Регионами с наихудшей ситуацией являются Киев, Черновицкая и Львовская области.