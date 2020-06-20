«Министр отметил, что ситуация с заболеваемостью на Закарпатье вызывает обеспокоенность. Он не исключает, что этот регион должен будет подготовиться к введению дополнительных ограничений. Максим Степанов детально изучит ситуацию в Закарпатской области и выслушает предложения местного самоуправления. Дополнительные ограничения могут быть введены на одну неделю», — сообщила пресс-служба президента.
Кроме того, со следующей недели будут проверять общественный транспорт и заведения общепита.
«Если учреждения не гарантируют, что люди находятся в масках, соблюдается дистанция, принимаются меры безопасности, они должны нести ответственность. Общественные места должны соответствовать эпидемиологическим требованиям во время карантина», — подчеркнул президент Владимир Зеленский.
На Украине за прошедшие сутки выявили 841 новый случай инфицирования коронавирусом. По состоянию на утро 20 июня общее число зараженных коронавирусом в Украине составляет 35 825 человек.
Регионами с наихудшей ситуацией являются Киев, Черновицкая и Львовская области.