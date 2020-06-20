Вице-премьер Совета министров Республики Крым, постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов выступил с заявлением о многочисленных нарушениях прав крымчан со стороны Украины на заседании 43-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве

«В своем докладе вице-премьер суммировал преступления против общепризнанных прав человека, совершенные Украиной и западными странами в отношении крымчан, и призвал Объединенные Нации к расследованию приведенных фактов», — указано в сообщении постоянного представительства РК при президенте России. В Госдуме предостерегли Киев от добычи газа вблизи Крыма © РИА Новости Крым. Александр Полегенько | РИА Новости Крым. Александр Полегенько | Перейти в фотобанк

Мурадов рассказал о проведенных властями Украины блокадах, а также о том, как российские власти приняли меры по обеспечению жителей Крыма всеми необходимыми ресурсами.

«Итак, ясен вопрос, почему крымчане после националистического госпереворота в Киеве просили о возвращении в Россию. Только она могла спасти наш народ от истребления, к которому призывали организаторы переворота. Поэтому в Крыму требование вернуть Крым Украине воспринимается только как призыв уничтожить наш народ», — указано в заявлении Мурадова.

Так в сообщении постпредства указывается, что рабочая секция, посвященная нарушениям прав человека на Украине, стала одной из наиболее востребованных из числа затронутых в ходе работы возобновленной после снижения угрозы пандемии 43-й Сессии СПЧ ООН, уступив по «накалу» дискуссии лишь экстренному обсуждению проблемы глубинного расизма и нарушений прав человека в США.