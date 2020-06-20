В субботу 20 июня пресс-служба Офиса генпрокурора сообщила о задержании бывшего военнослужащего Вооруженных сил Украины, планировавшего теракты в Донбассе

«Следователями 3 управления главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях по материалам военной контрразведки Департамента контрразведки СБУ, предупреждено совершение ряда террористических актов и задержан бывший военнослужащий», — указано в сообщении.

Отмечается, что досудебное следствие установило: военнослужащий ВСУ, который в течение 2018-2019 года проходил службу в зоне конфликта в Донбассе хотел перейти линию разграничения и устроиться на службу в ЛНР. Лукашевич: ВСУ стягивают в Донбасс весь спектр вооружений © пресс-служба ВС Украины

«Гражданин планировал устроить подрыв нескольких объектов военной инфраструктуры и транспортного сообщения. С этой целью он установил взрывные устройства у здания 59-го военного госпиталя в городе Северодонецке, в котором находятся около 170 человек из числа больных военнослужащих и медицинского персонала. Также он заложил взрывчатку на железнодорожной станции в г. Рубежное на участке пути, где обычно проводится разгрузка военной техники», — сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

В данный момент выясняются обстоятельства произошедшего. Подозреваемый задержан, взрывчатка изъята.

При этом в ГБР напомнили, что никто не может быть признан виновным иначе как по решению суда.