Задолженность украинской госкомпании «Центрэнерго» на 1,4 млрд грн больше стоимости всех ее активов, сказал глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко 19 июня

По его словам, 2018 год для «Центрэнерго» завершился с 500 млн грн прибыли, но по итогам 2019 года убыток компании составил почти 2 млрд грн. Кредиторская задолженность составляет около 4 млрд грн.

«С 2004 года из компании вывели около 100 млрд грн, было две неудачных попытки ее приватизации и попытка банкротства. Она была коррупционной кормушкой на протяжении всех правительств», — заявил Сенниченко.

Глава Кабина Гончарук надеется продать Центрэнерго «сильному внешнему игроку» © kmu.gov.ua

В то же время Сенниченко не уточнил, по какой цене госкомпанию намереваются выставить на торги, и будет ли эта цена соответствовать объявленной им стоимости «Центрэнерго».