По его словам, 2018 год для «Центрэнерго» завершился с 500 млн грн прибыли, но по итогам 2019 года убыток компании составил почти 2 млрд грн. Кредиторская задолженность составляет около 4 млрд грн.
«С 2004 года из компании вывели около 100 млрд грн, было две неудачных попытки ее приватизации и попытка банкротства. Она была коррупционной кормушкой на протяжении всех правительств», — заявил Сенниченко.
Он добавил, что приватизация Центрэнерго запланирована на второй квартал 2021 года, так как ее предпродажная подготовка займет от девяти до одиннадцати месяцев.
В то же время Сенниченко не уточнил, по какой цене госкомпанию намереваются выставить на торги, и будет ли эта цена соответствовать объявленной им стоимости «Центрэнерго».