Власти Украины ввели запрет на выезд за границу гражданам, задолжавшим за услуги ЖКХ, сказал министр юстиции страны Денис Малюська в эфире телеканала «112 Украина» 19 июня

«Если у человека есть деньги, есть доходы, он скрывается от оплаты жилищно-коммунальных услуг и пользуется тем, что за эти услуги платят пенсионеры. Вот таких богатеньких Буратино, которые пытаются всех обхитрить, мы их, скажем так, принимаем к ним меры воздействия», — сказал министр.

Долги украинцев за ЖКХ растут, коллапс неизбежен © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Согласно данным Государственной службы статистики, задолженность граждан Украины по услугам ЖКХ составляет более 60 млрд гривен ($2,247 млрд) без учета электроэнергии.