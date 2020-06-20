Для того, чтобы госбюджет в 2020 году получил 7 млрд грн от игорного бизнеса, законопроект о его легализации нужно рассмотреть на следующей неделе, заявил Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера»

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