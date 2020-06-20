По словам политика, проект закона депутаты должны были начать рассматривать в пятницу, 19 июня, но из-за сокращенного рабочего дня в Верховной Раде рассмотрение решили перенести на следующую неделю.
«Основной план на сегодня — в следующий вторник его начать, и где-то до четверга завершить», — уточнил Арахамия.
По его данным, в законопроект подали около 3,5 тыс. поправок. При этом он отметил, что в стране в последние месяцы работало около 80 тыс. нелегальных игровых автоматов, которые обслуживали порядка 4 тыс. человек.
Сейчас, утверждает Арахамия, игровые залы закрыты, однако ненадолго.