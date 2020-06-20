Комитет Верховной Рады 17 июня поддержал проект постановления об оценке работы главы Национального банка Якова Смолия, в котором говорится о целесообразности создания ВСК по расследованию деятельности руководства НБУ.
Из-за этого Bank of America снизил рейтинг ценных бумаг Украины до уровня «рыночные», тогда как раньше им был присвоен рейтинг «выше рынка».
В проекте постановления украинского парламента лишь предлагается «установить целесообразным создание временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования деятельности руководства НБУ и руководства Фонда гарантирования вкладов физлиц в 2014-2019 годах».