Возможное депутатское расследование работы главы Национального банка Украины Якова Смолия стало главной причиной снижения кредитного рейтинга Украины, пишут украинские СМИ 20 июня со ссылкой на сообщение Bank of America

Агентство S&P подтвердило кредитный рейтинг Украины, но с оговорками © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Из-за этого Bank of America снизил рейтинг ценных бумаг Украины до уровня «рыночные», тогда как раньше им был присвоен рейтинг «выше рынка».

В проекте постановления украинского парламента лишь предлагается «установить целесообразным создание временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования деятельности руководства НБУ и руководства Фонда гарантирования вкладов физлиц в 2014-2019 годах».