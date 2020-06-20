Санкции против «Северного потока-2» и их ужесточение незаконны и неадекватны, считает министр энергетики России Александр Новак. Об этом он рассказал в интервью газете Handelsblatt, передает РИА Новости в субботу, 20 июня

«Этот трубопровод является коммерческим проектом, который в первую очередь служит Европе и ее энергетической безопасности. Это способствует конкуренции и состязательности, поскольку чем больше маршрутов поставок, тем лучше и дешевле будет выбор между поставщиками и маршрутами доставки. Санкции и их ужесточение против "Северного потока-2" абсолютно незаконны и совершенно неадекватны. Это чистый протекционизм», — сказал Новак.

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«Это вмешательство в суверенитет европейских стран», — отметил Новак.

Российский газовый проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

4 июня в сенат США внесли законопроект о расширении санкций против «Северного потока-2», который предусматривает ограничительные меры против страховых компаний, работающих с судами, задействованными в строительстве газопровода.