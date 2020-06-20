Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник выступил с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому, пообещав вернуть режим полной боевой готовности, если Украина не прекратит обстрелы. Обращение в субботу, 20 июня, опубликовал Луганский информационный центр

Ранее после активных обстрелов гражданской инфраструктуры ЛНР со стороны украинских силовиков Пасечник пообещал Зеленскому «отодвинуть» линию соприкосновения в случае, если Украина не прекратит атаковать. Народную милиция ЛНР, подразделения МВД и медучреждения республики перевели на усиленный режим.

Позже ситуация стабилизировалась, и усиленный режим боевой готовности был снят, однако в пятницу обстрелы возобновились — погиб один мирный житель, трое получили ранения, несколько жилых домов были разрушены.

«После объявления мной полной боевой готовности подразделений Народной милиции Луганской Народной Республики обстрелы нашей территории со стороны вооруженных формирований Украины прекратились и почти две недели поддерживался режим тишины. После снижения боевой готовности подразделений Народной милиции Украина возобновила обстрелы наших населенных пунктов», — заявил Пасечник.

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«Владимир Александрович [Зеленский], теперь мы оба с Вами знаем, что Вы в состоянии прекратить обстрелы, предотвратить гибель простых людей, детей, пенсионеров и тем самым выполнить Ваше главное предвыборное обещание — принести Украине и республикам Донбасса мир. Убедительно прошу Вас в преддверии большого общего праздника — Дня Победы — продемонстрировать на практике, что Вы можете держать слово», — сказал Пасечник.

Он также призвал Зеленского удержать украинских силовиков от стрельбы по местным жителям.