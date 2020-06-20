Из-за высоких показателей заболеваемости в Киеве могут вернуть строгий карантин. Об этом накануне заявил мэр столицы Виталий Кличко в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера»

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк ослаблять карантин нужно при условии, когда на 100 тыс. населения города насчитывается 12 заболевших.

«На сегодняшний день в Киеве 15 (на 100 тысяч населения. — Ред.). Сегодня днем, например, заразились этой болезнью 92 человека. Это высокий показатель», — сказал Кличко.

Он отметил, что ужесточение карантина возможно, если уровень заболеваемости в столице будет повышаться.

По состоянию на 19 июня в Киеве зафиксировано 4176 случаев заражения COVID-19. Заболевание забрало жизни 96 человек, 1332 выздоровели.