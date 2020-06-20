Украина задолжала своим гражданам более 374 млн долларов по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом на днях в эфире телеканала «112 Украина» заявил министр юстиции Денис Малюська

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