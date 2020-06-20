«Там, где суд это указал, где есть общая проблема, которая находится под надзором Европейского суда по правам человека и комитета кабинета министров Совета Европы, там долги государства перед гражданами, юридическими лицами — это где-то миллиардов до десяти, наверное, гривен. Сумма большая», — заявил Малюська.
Он отметил, что если сейчас выделить на это средства из бюджета, то государству не хватит денег на то, чтобы покрыть расходы Пенсионного фонда, а также на зарплаты педагогам и другим бюджетникам. При этом, по словам Малюськи, есть решения ЕСПЧ, выплаты по которым проходят без задержек.