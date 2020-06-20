Утром 18 июня в полицию сообщили о разбойном нападении. Для задержания преступников оперативникам и нарядам полиции передали приметы и описание автомобиля, на котором они передвигались.
Во время отработки города полицейские Шевченковского отделения увидели похожее авто, водителя решено было доставить в отдел для установления личности.
В автомобиле злоумышленник несколько раз выстрелил в полицейского, который сидел рядом. Раненный 26-летний сотрудник полиции выхватил у него оружие и, истекая кровью, надел на преступника наручники.
Позже полицейский скончался от полученных ранений.