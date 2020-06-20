В Днепре на Запорожском шоссе мужчина во время задержания выстрелил в сотрудника полиции. Полицейский погиб на месте, сообщили в пресс-службе Нацполиции Днепропетровской области

Утром 18 июня в полицию сообщили о разбойном нападении. Для задержания преступников оперативникам и нарядам полиции передали приметы и описание автомобиля, на котором они передвигались.

На Украине завели уголовное дело на радикала, который напал на сотрудника полиции © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В автомобиле злоумышленник несколько раз выстрелил в полицейского, который сидел рядом. Раненный 26-летний сотрудник полиции выхватил у него оружие и, истекая кровью, надел на преступника наручники.

Позже полицейский скончался от полученных ранений.