Партию мобильных минометов «Укроборонпром» передал Минобороны еще осенью 2019 года. В концерне утверждали, что их приняли на вооружение, тогда как в реальности они были отправлены на базу хранения в поселке Оржев.
Мобильный минометный комплекс калибра 120 мм был создан на основе украинского бронеавтомобиля «Барс-2», позиционирующегося как автомобиль повышенной проходимости, устойчивости и грузоподъемности. «Барс-2» может увезти 2 тонны, его вместимость — до 10 бойцов.
Производитель утверждает, что для подготовки к ведению огня экипажу автомобиля потребуется минута, а через 20 секунд он сможет покинуть огневую позицию.