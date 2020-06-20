Министерство обороны Украины отказалось принимать на вооружение партию самоходных минометов «Барс-8ММК» от концерна «Укроборонпром» из-за дефекта ствола от отсутствия таблицы стрельбы. Об этом на днях сообщил портал Defence Exspress

Партию мобильных минометов «Укроборонпром» передал Минобороны еще осенью 2019 года. В концерне утверждали, что их приняли на вооружение, тогда как в реальности они были отправлены на базу хранения в поселке Оржев.

Автоматы в шкафах. Украинцы — самые вооруженные физлица в Европе © ФСБ РФ | ФСБ РФ | Перейти в фотобанк

Производитель утверждает, что для подготовки к ведению огня экипажу автомобиля потребуется минута, а через 20 секунд он сможет покинуть огневую позицию.